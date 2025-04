Serie C, Sestri Levante-Milan Futuro 1-0: Jimenez fermato dal palo! | LIVE NEWS

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo 'Stadio Giuseppe Sivori' dove tra poco, alle ore 15:00, andrà in scena Sestri Levante-Milan Futuro, match valevole per la 35^ giornata del girone B della Serie C 2024-2025. I rossoneri di Massimo Oddo cercano la seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro il Campobasso. Come riportato dal sito TuttoC, Liguria congestionata dal traffico e dovrebbero slittare il fischio d'inizio col pullman della squadra rossonera rimasto bloccato in un ingorgo. La partita, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dovrebbe partire alle 15:30.