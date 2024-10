Verso Milan-Bruges: zero punti in Champions, ma obiettivo fattibile

Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, Milan-Bruges è fondamentale per il percorso in Champions League dei rossoneri

Milan-Bruges, servono i tre punti per i playoff di Champions League

Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, nonostante i zero punti in due partite, il Milan può essere ottimista in Champions League. Per i playoff basta entrare tra le prime 24: al momento dista solo un punto e nelle ultime partite, i rossoneri non avranno a che fare con big europee. Il Bruges è battibile, ma prima c'è il delicato impegno di domani con l'Udinese: Fonseca non è in bilico, a prescindere dai risultati. Il Bruges è a quota tre, dopo la vittoria sullo Sturm Graz. Sulla sinistra i maggiori pericoli dei belgi: una zona che il Milan deve coprire, viste le difficoltà avute in questo inizio di stagione sulla propria fascia destra.