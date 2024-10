Milan, Fonseca: “Leao non in campo? Dev’essere la normalità”

"Magari è strano per voi non vedere Rafa Leao in campo, ma deve essere la normalità. Non è normalità vederlo in panchina, è normalità quando dico che la squadra è più importante di qualche calciatore. Oggi ho deciso di giocare con Okafor e Chukwueze, magari domani nuovamente Rafa Leao: per me sono tutti importanti. Non dobbiamo creare un caso, non c'è. Il giocatore ha rispettato la decisione. È entrato in spogliatoio soddisfatto, per me è la cosa più importante. Magari la prossima torna a giocare, non è strano. Tutte le squadre devono pensarla così: la squadra è la cosa più importante". LEGGI ANCHE: Milan-Udinese, Fonseca: le sue parole dopo la vittoria rossonera