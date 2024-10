Milan-Udinese, Chiffi, regolamento (e VAR): disastro! Rosso ed errori gravi

Milan-Udinese, i rossoneri vincono, ma la partita si può dividere in due. Il Diavolo domina e crea fino al 29'. Poi il rosso per Reijnders per un presunto fallo da ultimo uomo su Lovric. Confermato dal VAR. Molti dubbi: il contatto c'è, ma sembra casuale, con Lovric che si auto sgambetta. Per l'arbritro Chiffi nessun dubbio. Da lì il Milan soffre, si chiude e con il cuore porta a casa la vittoria. Ecco il video dello scontro.