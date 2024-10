Primavera – Milan-Cremonese 2-3: Comotto e Bonomi illudono il Diavolo

Milan-Cremonese, il secondo tempo

Pronti, via ed il Diavolo cambia subito il risultato: dopo un giro d'orologio Bonomi stacca più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner ed anticipa Malovec in uscita. Si tratta della sua seconda gioia consecutiva. Il Milan non si abbassa e continua a spingere: due calci d'angolo portano alla doppia incornata di Parmiggiani, in entrambi i casi i grigiorossi si salvano in extremis. Lo stesso numero 6, poco più tardi è protagonista di uno spiacevole episodio: due cartellini gialli ravvicinati, infatti, lo costringono a terminare la gara anticipatamente. Da qui cambia l'inerzia del match, la Cremonese prende fiducia e si presenta pericolosamente dalle parti di Mastrantonio. Gabbiani accorcia le distanze dopo una buona azione corale, Nahrudnyy infila il gol del pareggio con una staffilata dal limite dell'area. Nuovamente Gabbiani, qualche istante più tardi completa la rimonta. La gara termina 3-2 in favore degli ospiti.