Su cosa gli chiede Guidi

"A livello personale voglio il meglio per la squadra, poi di conseguenza sarà il meglio per me. Guidi mi chiede sempre di giocare sempre tranquillo e di avere personalità in mezzo al campo. Ora testa alla partita di sabato e poi martedì. Due partite difficile contro la Cremonese e il Bruges, ma ora testa al campionato".