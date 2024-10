Milan Primavera, il derby vinto e più fatica in Youth League: il recap

(fonte: acmilan.com) - La Primavera rossonera ha approcciato la seconda sosta stagionale lasciandosi alle spalle un periodo non semplicissimo. Una leggera frenata, prevedibile in un percorso, un leggero appannamento in termini di meri verdetti di campo ma non di prove di squadra. È questa la base per la ripartenza. Le prestazioni non sono mai mancate, di recente - rispetto al grande inizio di campionato - non hanno portato troppi punti ma hanno comunque dato indicazioni importanti per crescere.