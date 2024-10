Milan Primavera, infortunio per Ibrahimovic? Ecco quanto sappiamo | PM News

Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, non è nemmeno in panchina per il match contro la Cremonese: ecco cosa sappiamo sul suo infortunio

Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, non è neanche in panchina per la sfida di oggi del Milan Primavera contro la Cremonese. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, lo svedese non è a disposizione di mister Federico Guidi a causa di un sovraccarico all'anca sinistra. Da capire, quindi, i tempi di recupero. I prossimi giorni potrebbero essere chiarificanti in questo senso.