Milan Primavera, Guidi: “Era una gara che controllavamo totalmente”

Riguardo all'espulsione di Paloschi, che ha ricevuto due ammonizioni in un minuto e mezzo, Guidi ha aggiunto: "Questi sono errori che pesano molto, specialmente in un percorso formativo, soprattutto considerando che la nostra è la squadra più giovane del campionato Primavera. Quando l’errore viene commesso da uno dei giocatori più esperti, il peso è ancora maggiore. Questa esperienza servirà per crescere, sia per lui che come esempio per gli altri, affinché non si ripetano simili ingenuità."