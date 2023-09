Milan-Newcastle, il match preview di ‘acmilan.com’ | NEWS

Per i rossoneri arriva subito l'occasione di riscattare il ko nel Derby dell'ultimo weekend. Il raggruppamento, completato da PSG e Borussia Dortmund, è equilibrato e ogni match sarà una battaglia, partire con il piede giusto è sicuramente importante ed è l'obiettivo numero uno del Milan. Il calendario propone sei gare in meno di venti giorni da qui in avanti, e Mister Pioli valuta di conseguenza qualche cambio di formazione dopo aver schierato il medesimo undici titolare nelle quattro uscite di campionato. Tomori - assente per squalifica contro l'Inter - dovrebbe riprendere posto al fianco di Thiaw, mentre Pobega e Chukwueze sono in ballottaggio aperto con Reijnders e Pulisic nel 4-3-3milanista. Nessuno squalificato, le uniche assenze in casa rossonera restano quelle di Bennacer e Kalulu.