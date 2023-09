Milan-Newcastle, Tonali: “Quando è arrivata l’offerta ero felice” | VIDEO

Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Newcastle, Sandro Tonali è tornato a parlare del suo trasferimento dai rossoneri

Alla vigilia di Milan-Newcastle, prima giornata di Champions League, ha parlato in conferenza stampa il centrocampista degli inglesi, Sandro Tonali. Ecco le sue parole: "Difficile che un giocatore chieda un trasferimento in una squadra. Il calcio di oggi determina poco la voglia di un giocatore, è impossibile che un giocatore prenda e decida di andare da qualche parte. Ci sono mille motivi e mille giorni prima. Poi quando è arrivata questa offerta ero felice perché ho dato tanto con la maglia del Milan, ho parlato tantissimo prima di fare questa scelta, con persone che amano il Milan e che lavorano e lavoravano nel Milan, non mi sono alzato una mattina e ho deciso questo. C'è stato un processo".