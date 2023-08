Calciomercato Milan – Acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE NEWS

Il calciomercato estivo vede il Milan protagonista, in entrata ed in uscita, anche nel finale! Ecco il LIVE con tutte le news sui rossoneri

+++ CALCIOMERCATO MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato del Milan. Sosa potrebbe essere il prossimo vice-Theo

ORE 10:15 - MORETTO E LE ULTIME SU TAREMI

Matteo Moretto, esperto di calciomercato di Relevo, ha dato le ultime novità sulla trattativa tra il Milan e il Porto per la punta Taremi

ORE 9:45 - MANCA IL SI DEFINITIVO DI TAREMI

Continua la trattativa tra il Milan e il Porto per Taremi. Ecco le ultime come riportato dai quotidiani portoghesi, in particolare, Record

ORE 9:15 - PER KRUNIC MURO MILAN

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato del Milan. Offerta del Lione per Krunic, ma i rossoneri...

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato della trattativa tra il Milan e il Porto per l'attaccante Taremi. Ecco le ultime novità

ORE 8:30 - SI CERCA LA QUADRA PER TAREMI

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla anche del calciomercato del Milan e delle ultime novità sulla trattiva col Porto per Taremi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del calciomercato del Milan e del possibile decimo colpo in entrata: Taremi del Porto

ORE 7:30 - OGGI IL GIORNO DECISIVO DI TAREMI

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha parlato delle ultime novità della trattativa tra Milan e Porto per l'attaccante Mehdi Taremi

Così com'è stato per luglio e agosto, il calciomercato vede il Milan protagonista, in entrata ed in uscita, anche durante questi ultimi giorni della sessione estiva. C'è ancora qualcosa da fare, infatti, per sfoltire prima e ritoccare poi la rosa di mister Stefano Pioli. Ecco quanto fatto finora dai rossoneri.

ACQUISTI: Marco Sportiello (p, svincolato); Mattia Caldara (d, Spezia - fine prestito); Marco Pellegrino (d, Club Atlético Platense - 5,5 milioni di euro); Ruben Loftus-Cheek (c, Chelsea - 20 milioni di euro); Yunus Musah (c, Valencia - 20 milioni di euro); Tijjani Reijnders (c, AZ Alkmaar - 23 milioni di euro); Samuel Chukwueze (a, Villarreal - 28 milioni di euro); Christian Pulisic (a, Chelsea - 22 milioni di euro); Luka Romero (a, svincolato); Lorenzo Colombo (a, Lecce - fine prestito); Noah Okafor (a, RB Salisburgo - 15 milioni di euro).

CESSIONI: Andreas Jungdal (p, Cremonese - costo zero); Ciprian Tătărușanu (p, svincolato); Devis Vásquez (p, Sheffield Wednesday - prestito); Gabriele Bellodi (d, Olbia - gratuito); Andrea Bozzolan (d, Perugia - prestito); Leonardo D'Alessio (d, Pro Sesto - prestito); Sergiño Dest (d, Barcellona - fine prestito); Matteo Gabbia (d, Villarreal - prestito); Tiémoué Bakayoko (c, Chelsea - fine prestito); Marco Brescianini (c, Frosinone - ?); Antonio Gala (c, Sestri Levante - prestito); Antonio Mionić (c, SK Lisen - gratuito); Sandro Tonali (c, Newcastle - 70 milioni di euro); Aster Vranckx (c, Wolfsburg - fine prestito); Charles De Ketelaere (a, Atalanta - prestito); Brahim Díaz (a, Real Madrid - fine prestito); Youns El Hilali (a, SC Cambuur - ?); Daniel Maldini (a, Empoli - prestito); Junior Messias (a, Genoa - prestito); Zlatan Ibrahimović (a, ritirato), Marko Lazetić (a, Fortuna Sittard - prestito); Marco Nasti (a, Bari - prestito), Ante Rebić (a, Beşiktaş - 500mila euro), Alexis Saelemaekers (a Bologna - prestito).

TRATTATIVE: Mehdi Taremi (a, Porto - 20 milioni di euro).

