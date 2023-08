Calciomercato Milan, Schira: “Per Taremi oggi nuovi contatti”

"Previsto per oggi un nuovo round di colloqui tra Milan e Porto con gli agenti di Mehdi Taremi per cercare di sbloccare l'affare, rimasto in stallo nella notte dopo il cambiamento delle condizioni (del Porto e degli agenti) raggiunto ed accettato ieri pomeriggio". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, gli ultimi due giocatori in uscita >>>