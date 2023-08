Calciomercato Milan – Rimangono due i giocatori in uscita: ecco chi

Il punto su Origi — L'ex attaccante del Liverpool ha deluso anche le più rosee aspettative. Dalla preparazione estiva saltata a causa infortunio fino a delle prestazioni non all'altezza della fama che si trascinava con la maglia dei Reds. Origi non fa più parte dei piani tecnici del Milan ma, almeno finora, di offerte non ne sarebbe arrivate. Eppure, secondo quanto riportato da Football Insider, sarebbero ben 3 le squadre inglesi interessate all'ingaggio del belga. Fulham, Burnley e Sheffield United potrebbero muovere le acque in questo ultimo giorno di mercato e il Milan parrebbe disposto ad aprire alla formula del prestito.

Il punto su Ballo-Touré — Ballo-Touré è stato uno dei nomi più caldi per quanto riguarda le cessioni. Tra rumors e trattative poi sfumate, il terzino senegalese stenta a lasciare la casacca rossonera. Tuttavia, attorno al classe '97 si è creato un triangolo che potrebbe trovare una soluzione nelle prossime ore. Su Ballo-Touré, infatti, persiste l'interesse del Werder Brema, squadra in cui lo stesso giocatore pare volersi trasferire, ma anche quello del Royal Antwerp.

Il club tedesco, però, non vorrebbe accontentare le richieste fatte dal Milan, mentre il club belga avrebbe accettato le condizioni rossonere. Ciò che potrebbe finalmente sbloccare la situazione è la potenziale qualificazione del Royal Antwerp ai gironi di Champions League. La squadra di Anversa stasera giocherà il match di ritorno contro l'AEK e, qualora riuscisse a passare, potrebbe accelerare nella negoziazione con il Milan per Ballo-Touré. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il Porto accetta l'offerta per Taremi >>>

