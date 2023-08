Calciomercato Milan – Taremi, il Porto ha accettato: si lavora ai documenti

Ormai ci siamo, Mehdi Taremi sarà un giocatore del Milan e il Porto ha accettato l'ultima offerta rossonera. Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio, che conferma come i rossoneri e i portoghesi abbiano raggiunto un accordo per 15 milioni più 3 di bonus per l'iraniano, che nelle prossime ore arriverà a Milano per visite mediche e firma. Si è infatti messa ormai moto la macchina burocratica per preparare tutti i documenti che porteranno al trasferimento.