Romano: “Taremi? Il problema della trattativa non è tra Milan e Porto”

Intervenuto ai microfoni di Live on Kick, Fabrizio Romano ha parlato della trattativa fra Milan e Porto per l'attaccante Mehdi Taremi. Il noto insider di mercato ha spiegato che il problema emerso nelle ultime ore non riguarderebbe l'accordo fra i due club, che ricordiamo essere di 15 milioni di euro più bonus.