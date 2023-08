Calciomercato Milan – Pedullà: “Jovic, il Diavolo resta ancora freddo”

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'ipotesi Luka Jovic per il Milan

Quando sembra ormai essere saltata la trattativa che avrebbe potuto portare Mehdi Taremi dal Porto al Milan , ecco che il Diavolo potrebbe virare su altro profili in queste ultime ore della sessione estiva di calciomercato. A riferirlo, qualche ora fa, era stato Alfredo Pedullà che, tra i vari profili, aveva individuato come possibile anche quello di Luka Jovic .

L'attaccante della Fiorentina, infatti, era stato offerto al Milan diversi giorni fa, ma il Diavolo era ancora concentrato sulla trattativa per Mehdi Taremi. Secondo quanto riportato dallo stesso Alfredo Pedullà attraverso il proprio profilo 'Twitter', però, il club rossonero sarebbe ancora freddo sull'ipotesi Luka Jovic, esattamente come lo era 10 giorni fa. LEGGI ANCHE: Milan, Origi rifiuta anche il Burnley. Futuro in rossonero? >>>