Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Origi ha rifiutato il Burnley”

Tra coloro che sono finiti ai margini del progetto tecnico dell'allenatore Stefano Pioli c'è sicuramente Divock Origi . L'attaccante del Milan , nel corso di questa sessione di calciomercato, è finito nel mirino di diverse squadre e, in una fase iniziale, avrebbe anche puntato i piedi per rimanere in rossonero. L'obiettivo del belga sarebbe stato quello di giocarsi le proprie chances anche nel corso della stagione 2023/2024.

Negli ultimi tempi, però, sembrava aver aperto ad un trasferimento in prestito al Burnley, che per lui sarebbe significato ritorno in Premier League dopo l'esperienza al Liverpool. Secondo quanto riferito dal portale inglese 'talkSPORT', però, Divock Origi avrebbe fatto marcia indietro, rifiutando quindi il passaggio ai 'Clarets'. Il tempo intanto stringe e il belga alla fine della sessione estiva potrebbe rimanere al Milan.