Calciomercato Milan – Dal Portogallo: “Manca il si di Taremi”

Continua la trattativa tra il Milan e il Porto per Taremi. Ecco le ultime come riportato dai quotidiani portoghesi, in particolare, Record

Manca solo un giorno alla chiusura del calciomercato estivo e il Milan starebbe provando a portare a casa il decimo colpo. Taremi potrebbe essere il pezzo perfetto per completare l'attacco rossonero. Record, noto quotidiano sportivo del Portogallo, titola così questa mattina: "Taremi deve dire sì". Milan e Porto, infatti, avrebbero già raggiunto un accordo totale per il trasferimento in rossonero dell'attaccante iraniano. Il problema ci sarebbe dalla parte del giocatore che non avrebbe ancora dato il suo si definitivo al Milan. Sono ore concitate, con i rossoneri che starebbero cercando di chiudere questa operazione di calciomercato. LEGGI ANCHE: Capitolo Taremi. Corsa contro il tempo per trovare l'intesa