Ufficiale, Lukaku è un nuovo giocatore della Roma: il comunicato

"Ho avuto modo di confrontarmi con la proprietà nei giorni scorsi e sono rimasto colpito dalla loro ambizione. Adesso dobbiamo lavorare, essere umili e crescere partita dopo partita: da parte mia non vedo l’ora di mettermi a disposizione dei miei compagni, dentro e fuori dal campo".

Centravanti di fama mondiale, Lukaku vanta 280 gol in 589 partite, oltre a 93 assist.

Arriva alla Roma dopo avere vinto un campionato belga con l'Anderlecht, una FA Cup e un Mondiale per Club con il Chelsea, uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana con l'Inter.

"Sapere che Lukaku abbia scelto la Roma non può che rappresentare un motivo di grande soddisfazione per tutti noi: con il suo arrivo acquisiamo ulteriore esperienza, professionalità e desiderio di vincere", ha commentato il General Manager dell’area sportiva Tiago Pinto.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.