Calciomercato Milan – Riflessioni in corso sull’attaccante: il punto

Il Milan starebbe facendo delle valutazioni sulla possibilità di non prendere un altro attaccante in questo calciomercato

La trattativa per Mehdi Taremi al Milan sembra ormai essersi conclusa negativamente e, all'orizzonte, non ci sarebbero al momento altre trattative ben intavolate. Inoltre, nelle ultime ore si sarebbe scaldata improvvisamente la pista che porterebbe Lorenzo Colombo al Monza, con un incontro in corso tra il suo agente Giuseppe Riso e la dirigenza brianzola, in sua presenza.