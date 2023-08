Milan, contro la Roma l’esame di maturità: ecco le possibili insidie

Ecco, i difetti si son visti, soprattutto in difesa, ma i ragazzi di Pioli ne sono coscienti e già contro i granata gli errori sono diminuiti. Il bello, però, viene adesso. Prima la Roma, all'Olimpico fresca nuova casa di Lukaku, poi l'Inter, derby tanto atteso quanto ostico, e poi Lazio, Juventus e Napoli. Nelle prime dieci giornate di campionato il Milan affronterà ben 5 scontri diretti.

Roma sottovalutata — Non vogliamo affrettarci in giudizi prematuri su possibili risultati finali, quindi partiremo dai giallorossi, prossimi avversari di Leao e compagni. La banda di Mourinho ha certamente iniziato male questo campionato: pareggio in casa con la Salernitana e sconfitta in trasferta contro l'Hellas Verona. Sui social si parla di partita semplice, vittoria agevole, punteggio ampio, ma non sarà affatto così. L'allenatore portoghese rientra fra le leggende di questo sport, risulta dunque inutile ricordare quanto la sua indole venga fuori nelle situazioni più complicate. La Roma è lo specchio del suo tecnico: quando sembrano al tappeto basta poco che i giallorossi si rialzano.

Per questo motivo il Milan dovrà stare molto attento. L'andamento del match sarà in mano ai rossoneri mentre la Roma attenderà il momento più opportuno per colpire in contropiede. Abbiamo già visto quanto può essere vulnerabile la retroguardia milanista se sorpresa in ripartenza e a maggior ragione i giallorossi diventano l'avversario peggiore. Non dimentichiamo poi il fattore Lukaku: il belga ha spesso segnato al Milan e un esordio condito dal gol equivarrebbe all'inizio di una favola. LEGGI ANCHE: Milan, Origi rifiuta anche il Burnley. Futuro in rossonero? >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.