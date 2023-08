Calciomercato Milan – Colombo vicino al trasferimento al Monza: le ultime

In casa Milan continua a tenere banco il valzer degli attaccanti. La trattativa per Mehdi Taremi ormai sarebbe conclusa e l'iraniano dovrebbe rimanere al Porto. Divock Origi, intanto, dopo aver rifiutato il Torino avrebbe anche rispedito al mittente la proposta del Burnley e al momento non ci sarebbero altre offerte concrete sul piatto. In questo scenario potrebbe cambiare quindi il futuro di Lorenzo Colombo.