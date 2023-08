Calciomercato Milan – Dal Portogallo: “Conclusa la trattativa per Taremi”

Negli ultimi giorni in casa Milan ha tenuto banco soprattutto la trattativa con il Porto per arrivare all'attaccante Mehdi Taremi . L'iraniano era stato valutato come il nome più adatto per completare il reparto avanzato insieme ad Olivier Giroud . Ma dopo un principio di accordo, che sembrava aver indirizzato l'affare sui binari giusti, nella serata di ieri ci sarebbe stato un improvviso rallentamento.

Secondo quanto riferisce la testata 'Record', inoltre, si sarebbe definitivamente conclusa la trattativa tra Milan e Porto per il passaggio di Mehdi Taremi in rossonero. L'edizione online del quotidiano portoghese spiega come il giocatore avrebbe rinunciato alla proposta del Diavolo, dopo che già era stato raggiunto un accordo. Non solo, perché sembrerebbe che l'iraniano non fosse stato informato della trattativa e per questo avrebbe incolpato i suoi agenti. Se così fosse non sembrano esserci spiragli per un arrivo del centravanti in Italia in questa sessione di calciomercato.