Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Distanza per Taremi. Ultimo tentativo”

"La trattativa Milan-Taremi si è fermata ieri nel tardo pomeriggio per una questione economica, dovuta ad un cambiamento delle condizioni, commissioni comprese". Moretto continua con la situazione attuale: "Adesso la distanza tra le parti è aumentata di qualche milione. La trattativa non è ancora finita, ma la distanza e il poco tempo a disposizione c'è. In queste ore il Milan farà un ultimo tentativo". Inoltre sarebbe anche bloccata la trattativa di calciomercato che porterebbe Colombo al Monza in prestito. LEGGI ANCHE: Capitolo Taremi. Corsa contro il tempo per trovare l'intesa