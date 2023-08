Calciomercato Milan – Sosa nuovo terzino? Con la cessione di Ballo-Touré…

Domani è prevista la chiusura della sessione estiva del calciomercato . Il Milan potrebbe ancora chiudere alcune operazioni, sia in entrata che in uscita. Il Diavolo, che sarebbe concentrato su Taremi , potrebbe lavorare anche per il terzino sinistro. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul possibile vice-Theo.

Calciomercato Milan, tentativo per Sosa?

Fodé Ballo-Touré, si legge, potrebbe essere il prossimo partente di questo calciomercato estivo per il Milan. Il terzino senegalese avrebbe un accordo con il Werder, mancherebbe l'intesa fra i club. Il vice Theo dovrebbe arrivare dalla rosa già presente: da Florenzi allo stesso Calabria fino a Bartesaghi, classe 2005 della Primavera. Se invece Ballo-Touré dovesse andare in Bundesliga, i rossoneri cercherebbero un sostituto. Tra gli obiettivi ci sarebbe Borna Sosa, 25enne croato dello Stoccarda, che al Mondiale ha giocato da titolare per la Croazia fino alla semifinale con l’Argentina. Può essere il nome giusto per diventare il vice Theo. LEGGI ANCHE: Capitolo Taremi. Si aspetta un ultimo tentativo del Milan