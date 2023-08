Calciomercato Milan – Pressing del Lione, ma Krunic non si muove

Il calciomercato estivo è ormai agli sgoccioli, ma il Milan potrebbe dover chiudere ancora alcune operazioni. In entrata si continua a spingere per Taremi, mentre potrebbero essere ancora un paio i giocatori in uscita. Di ieri le notizie di un'importante offerta del Lione per Krunic. Ne parla anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.