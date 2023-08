Calciomercato Milan – Ricca offerta per Krunic e non è dal Fenerbahce

Nuova proposta ancora più alta al Milan per Krunic, che ha una nuova pretendente in questo calciomercato. Ecco le ultime.

Mentre il Milan si prepara al decimo colpo di calciomercato, resta in bilico la situazione di Rade Krunic , che è molto richiesto. Non solo il Fenerbahce, che ha spinto tantissimo per averlo, ma adesso c'è anche una nuova pretendente per il centrocampista bosniaco rossonero. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, infatti, il Lione ha messo nel mirino il classe 1993 ed è arrivato a offrire una cifra importantissima per aggiudicarselo, ancora più alta rispetto a quella che i turchi avevano messo sul piatto.

La proposta francese è da 12,5 milioni, una somma importante per i rossoneri, che potrebbero valutare la partenza di Krunic, per poi andarlo a sostituire. A frenare tutto è Stefano Pioli: l'allenatore rossonero non vorrebbe privarsi del suo pupillo, convinto dell'importanza che ricopre nel centrocampo rossonero. L'offerta del Lione è molto alta anche per il ragazzo, che potrebbe accettarla volentieri. Si attendono sviluppi. Qualora il Milan dovesse cederlo potrebbe anche pensare a Sofyan Amrabat, marocchino classe 1996 in uscita dalla Fiorentina in prestito con riscatto. Milan a un passo da Taremi: le ultime news >>>