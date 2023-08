Calciomercato Milan – Taremi: problemi con l’accordo con il giocatore

Trattativa che può saltare

C'è il rischio che la trattativa di calciomercato salti? I passi fatti nella giornata di ieri fanno pensare che si possa comunque chiudere positivamente. Certo, non tutto è semplice come sembrava e oggi sarà inevitabilmente il giorno decisivo. Da dentro o fuori. Taremi è extracomunitario e la burocrazia da trasferimento in questi casi non è semplice. Il mercato chiuderà domani, entro stasera si dovrà trovare una soluzione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Capitolo Taremi, oggi nuovi contatti per chiudere