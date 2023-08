Calciomercato Milan – Pedullà: “Ecco cosa è cambiato nell’affare Taremi”

Il decimo e ultimo colpo di mercato di questa sontuosa campagna acquisti rossonera rischia di saltare. Il Milan sembrava avere in pugno l'attaccante da alternare ad Olivier Giroud ma nella notte qualcosa è cambiato, facendo stagnare una trattativa che pareva in dirittura d'arrivo.

A tal proposito ci ha pensato Alfredo Pedullà, attraverso il proprio profilo Twitter, a spiegare un po' meglio le dinamiche che hanno portato a queste distanze fra le parti. Il noto giornalista ha sottolineato che il problema sembra essere sorto per le commissioni degli agenti, e intermediari, dell'attaccante iraniano. Il tempo non è dalla parte del Milan e sembra essersi generato un gioco al rialzo. Insomma, queste ultime ore di mercato potrebbero nascondere grandi sorprese. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Continua il lavoro per Taremi. Ecco le nostre notizie