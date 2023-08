Calciomercato Milan – Pedullà: “I rossoneri valutano altri attaccanti”

Come riportato da Alfredo Pedullà, il Milan starebbe valutando altri profili per il ruolo di attaccante, ecco chi

Come riportato da Alfredo Pedullà attraverso il proprio profilo Twitter, il Milan starebbe vagliando anche altre possibilità per l'attaccante da alternare ad Olivier Giroud. Qualora la trattativa per Mehdi Taremi saltasse definitivamente, infatti, i rossoneri andrebbero su altri profili, cercando uno già pronto da portare alla corte di Stefano Pioli. Uno di questi potrebbe essere Luka Jovic, attaccante della Fiorentina ma escluso dai piani tecnici di Vincenzo Italiano. Il giocatore serbo era stato già accostato al Milan in tempi non sospetti e adesso potrebbe nuovamente tornare di moda.