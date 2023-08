Con Lorenzo Colombo sempre più vicino al Monza, il Milan starebbe pensando ad un nome nuovo dal Chelsea per sostituirlo

Nelle ultime ore sembra essersi definito l'affare che dovrebbe portare Lorenzo Colombo al Monza. L'attaccante del Milan, per diverso tempo accostato al club brianzolo, prima dovrebbe rinnovare con il Diavolo per poi trasferirsi in prestito alla corte di Raffaele Palladino.