Gli agenti di Mehdi Taremi avrebbero chiesto ricche commissioni al Milan per attuare il trasferimento dell'iraniano in rossonero

A tenere banco in queste ore in casa Milan è senza dubbio la trattativa che potrebbe portare in rossonero Mehdi Taremi. Alcune ore fa era arrivata la notizia dal Portogallo della chiusura negativa dell'affare, ma si è esposto un dirigente del Porto a tal proposito, svelando come manchi l'accordo con il giocatore.