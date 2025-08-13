Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

Andata in archivio (1°-10 giugno) la prima finestra della sessione estiva di calciomercato del 2025, è ufficialmente in corso la seconda, che durerà fino al prossimo 1° settembre. Il Milan, che da quest'anno è affidato alla guida tecnica di Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista con una rivoluzione totale per rinforzare il proprio organico. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo.
+++ IL TABELLONE +++
ACQUISTI: Yacine Adli (c, Fiorentina - fine prestito); Ismaël Bennacer (c, Olympique Marsiglia - fine prestito); Lorenzo Colombo (a, Empoli - fine prestito); Pervis Estupiñán (d, Brighton - 18 milioni di euro); Ardon Jashari (c, Bruges - 36 milioni di euro); Marko Lazetić (a, Bačka Topola - fine prestito); Luka Modrić (c, svincolato); Álvaro Morata (a, Galatasaray - fine prestito); Noah Okafor (a, Napoli - fine prestito); Marco Pellegrino (d, Club Atlético Huracán) - fine prestito); Tommaso Pobega (c, Bologna - fine prestito); Samuele Ricci (c, Torino - 23 milioni di euro); Alexis Saelemaekers (c, Roma - fine prestito); Pietro Terracciano (p, Fiorentina - gratuito); Devis Vásquez (p, Empoli - fine prestito).
CESSIONI: Tammy Abraham (a, Roma - fine prestito); Francesco Camarda (a, Lecce - prestito); João Félix (a, Chelsea - fine prestito); Lorenzo Colombo (a, Genoa - prestito); Alessandro Florenzi (d, svincolato); Luka Jović (a, svincolato); Pierre Kalulu (d, Juventus - 14,3 milioni di euro); Mattia Liberali (a, Catanzaro - titolo definitivo gratuito); Lapo Nava (p, Cremonese - titolo definitivo gratuito); Marco Pellegrino (d, Boca Juniors - 3,5 milioni di euro); Tommaso Pobega (c, Bologna - prestito); Tijjani Reijnders (c, Manchester City - 55 milioni di euro); Emerson Royal (d, Flamengo - 9 milioni di euro); Riccardo Sottil (a, Fiorentina - fine prestito); Marco Sportiello (p, Atalanta - gratuito); Filippo Terracciano (d, Cremonese - prestito); Devis Vásquez (p, risoluzione del contratto); Kyle Walker (d, Manchester City - fine prestito).
OBIETTIVI: Tyler Adams (c, Bournemouth - 30 milioni di euro); Nayef Aguerd (d, West Ham - 25 milioni di euro); Sofyan Amrabat (c, Fenerbahçe - 17 milioni di euro); Zachary Athekame (d, Young Boys - 10 milioni di euro); Victor Boniface (a, Bayer Leverkusen - 40 milioni di euro); Federico Chiesa (a, Liverpool - 15 milioni di euro); Koni De Winter (d, Genoa - 20 milioni di euro), Guéla Doué (d, Strasburgo - 20 milioni di euro); Mahamadou Doumbia (c, Anversa - 20 milioni di euro); Artem Dovbyk (a, Roma - 40 milioni di euro); Zakaria El Ouahdi (d, Genk - 12 milioni di euro); Breel Embolo (a, Monaco - 12 milioni di euro); Fran García (d, Real Madrid - 20 milioni di euro); Pierluigi Gollini (p, Roma - un milione di euro); JaviGuerra (c, Valencia - 25 milioni di euro); Serhou Guirassy (a, Borussia Dortmund - 70 milioni di euro); Rasmus Højlund (a, Manchester United - 40 milioni di euro); Nicolas Jackson (a, Chelsea - 40 milioni di euro); Leon Jakirović (d, Dinamo Zagabria - 5 milioni di euro); Ismail Jakobs (d, Galatasaray - 10 milioni di euro); Gabriel Jesus (a, Arsenal - 25 milioni di euro); Arnaud Kalimuendo (a, Rennes - 20 milioni di euro); Nikola Krstović (a, Lecce - 25 milioni di euro); Giovanni Leoni (d, Parma - 40 milioni di euro); Dominik Livaković (p, Fenerbahçe - 9 milioni di euro); Jhon Lucumí (d, Bologna - 28 milioni di euro); Jean-Philippe Mateta (a, Crystal Palace - 50 milioni di euro); Martim Fernandes (d, Porto - 60 milioni di euro); Weston McKennie (c, Juventus - 15 milioni di euro); Arkadiusz Milik (a, Juventus - 5 milioni di euro), Tyrick Mitchell (d, Crystal Palace - 25 milioni di euro); Randal Kolo Muani (a, PSG - 50 milioni di euro); Luca Netz (d, Borussia Mönchengladbach - 15 milioni di euro); Marco Palestra (d, Atalanta - 10 milioni di euro); Gonçalo Ramos (a, PSG - 30 milioni di euro); Takehiro Tomiyasu (d, svincolato); Lucas Vázquez (d, svincolato); Dušan Vlahović (a, Juventus - 30 milioni di euro); Edon Zhegrova (a, Lille - 15 milioni di euro).
