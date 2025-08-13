Calciomercato Milan, telenovela Athekame vicina alla conclusione

Per la 'rosea', la proposta del Milan allo Young Boys per Athekame, consistente in 10 milioni di euro più una percentuale sull'eventuale, futura rivendita del cartellino del laterale elvetico, deve ancora essere ratificata.
Ecco perché la trattativa ancora non si è chiusa—
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, spunta l’ipotesi di un vice Estupinan: le ultime >>>
Il club svizzero, per il quotidiano sportivo nazionale, si è dimostrato ostico. E la stesura dei contratti per Athekame una corsa in salita. Motivo? Le frequenti richieste di inserire un bonus o di variare la percentuale sulla rivendita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA