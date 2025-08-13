Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, ecco perché non è ancora chiusa per Athekame

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, ecco perché non è ancora chiusa per Athekame

Calciomercato Milan, telenovela Athekame vicina alla conclusione
Zachary Athekame, terzino destro dello Young Boys, diventerà a breve un nuovo giocatore del Milan in questa sessione estiva di calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' in edicola tra oggi e domani si scriverà la parola 'fine' alla telenovela di calciomercato per il trasferimento di Zachary Athekame, terzino destro svizzero di origini nigeriane classe 2004, dallo Young Boys al Milan.

Calciomercato Milan, Athekame si avvicina ai rossoneri

—  

Soltanto a quel punto Athekame potrà arrivare a Milano per le visite mediche e la firma del contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime stagioni. Ma perché non si è ancora concretizzata un'operazione così ben avviata?

LEGGI ANCHE

Per la 'rosea', la proposta del Milan allo Young Boys per Athekame, consistente in 10 milioni di euro più una percentuale sull'eventuale, futura rivendita del cartellino del laterale elvetico, deve ancora essere ratificata.

Ecco perché la trattativa ancora non si è chiusa

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, spunta l’ipotesi di un vice Estupinan: le ultime >>>

Il club svizzero, per il quotidiano sportivo nazionale, si è dimostrato ostico. E la stesura dei contratti per Athekame una corsa in salita. Motivo? Le frequenti richieste di inserire un bonus o di variare la percentuale sulla rivendita.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA