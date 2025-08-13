Calciomercato Milan, telenovela Athekame vicina alla conclusione

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' in edicola tra oggi e domani si scriverà la parola 'fine' alla telenovela di calciomercato per il trasferimento di Zachary Athekame , terzino destro svizzero di origini nigeriane classe 2004 , dallo Young Boys al Milan .

Calciomercato Milan, Athekame si avvicina ai rossoneri

Soltanto a quel punto Athekame potrà arrivare a Milano per le visite mediche e la firma del contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime stagioni. Ma perché non si è ancora concretizzata un'operazione così ben avviata?