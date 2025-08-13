Calciomercato Milan, oggi ufficiale De Winter: il suo numero di maglia

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, De Winter: il numero di maglia e cosa pensano i tifosi

Koni De Winter ha svolto ieri le visite mediche con il Milan: diventerà oggi, ufficialmente, un nuovo colpo di calciomercato dei rossoneri
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Koni De Winter, classe 2002, diventerà ufficialmente in giornata un nuovo giocatore del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Nel pomeriggio di ieri, infatti, il centrale proveniente dal Genoa per 18 milioni di euro più 2 di bonus ha svolto le visite mediche per il club rossonero. In mattinata, risoluzione degli ultimi dettagli burocratici. Quindi, l'annuncio del Diavolo.

De Winter, che indosserà la maglia numero 5, portata - in passato - al Milan da Alessandro Costacurta, Redondo e Giacomo 'Jack' Bonaventura si allenerà per la prima volta con la sua nuova squadra a Milanello questo pomeriggio. Allenato e in forma per aver svolto tutta la preparazione estiva con il Genoa, l'ex anche di Juventus e Empoli sarà subito a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri.

Ha impressionato i tifosi in giro a Milano per due motivi

Potrebbe già giocare in occasione di Milan-Bari di Coppa Italia, domenica sera a 'San Siro'. In queste ore, intanto, il belga ha iniziato a prendere confidenza con la città di Milano. Ha rivelato il quotidiano sportivo nazionale come abbia impressionato i tifosi che lo hanno incrociato per due motivi. Ovvero, per la stazza e per la felicità che sprizzava per la sua nuova avventura rossonera.

