Calciomercato Milan, Di Marzio: “Scambio di documenti per Athekame”

La notizia principale riguarda dunque l'imminente chiusura dell'operazione per il terzino destro dello Young Boys. Il Milan dovrebbe versare nelle casse degli svizzeri una cifra intorno ai 10 milioni di euro.
Il Milan sta provando a completare in questi giorni la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Alla fine del calciomercato, verrà eventualmente puntellata con altri rinforzi più marginali. Ad oggi, i due tasselli che mancano sono il terzino destro e l'attaccante. Rispetto al primo, Gianluca Di Marzio - giornalista di Sky Sport - ha dato un importante aggiornamento tramite il suo profilo X. Di seguito, si riportano le sue parole.
Il post recita: "Milan, oggi lo scambio di documenti per Athekame. Attacco: primo contatto diretto con gli agenti di Højlund".
