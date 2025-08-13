Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Di Marzio: “Scambio di documenti per Athekame”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Di Marzio: “Scambio di documenti per Athekame”

Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Scambio di documenti per Athekame'
Calciomercato Milan: secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio via X, i rossoneri stanno per chiudere l'operazione per Zachary Athekame
Redazione PM

Il Milan sta provando a completare in questi giorni la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Alla fine del calciomercato, verrà eventualmente puntellata con altri rinforzi più marginali. Ad oggi, i due tasselli che mancano sono il terzino destro e l'attaccante. Rispetto al primo, Gianluca Di Marzio - giornalista di Sky Sport - ha dato un importante aggiornamento tramite il suo profilo X. Di seguito, si riportano le sue parole.

Calciomercato: Athekame al Milan, l'aggiornamento di Di Marzio

—  

Il post recita: "Milan, oggi lo scambio di documenti per Athekame. Attacco: primo contatto diretto con gli agenti di Højlund".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan avanza per Hojlund: ecco come evolve la trattativa >>>

La notizia principale riguarda dunque l'imminente chiusura dell'operazione per il terzino destro dello Young Boys. Il Milan dovrebbe versare nelle casse degli svizzeri una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA