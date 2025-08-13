Calciomercato Milan, in arrivo Athekame: ecco quando farà le visite mediche

Milan, un nuovo talento per la corsia destra: Athekame verso San Siro

L'esterno destro classe 2004, proveniente dallo Young Boys, è atteso domani a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club. L'operazione è stata definita sulla base di 10 milioni di euro, a cui si aggiungerà il 10% sulla futura rivendita a favore della squadra svizzera. Il calciomercato rossonero, dunque, continua a essere più che mai attivo.