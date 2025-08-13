Calciomercato Milan, un altro difensore per Allegri: una poltrona per tre

Tanto che, per il quotidiano torinese, ci sarebbe già una bozza d'intesa tra Milan e Okoli per un contratto quinquennale, con scadenza 30 giugno 2030 per uno stipendio di 1,8-2 milioni di euro netti a stagione. Per entrare, però, nel vivo dei negoziati servirà il via libera del Leicester City. La richiesta del club inglese è di 20-25 milioni di euro e, per ora, hanno rinviato alla prossima settimana l'eventuale trattativa con il Diavolo perché, prima, vogliono individuare e reperire sul mercato un sostituto per l'ex centrale del Frosinone.
Piacciono anche Djimsiti (Atalanta) e Flamingo (PSV): il punto—
Lavori in corso, ma la pista Okoli resta molto calda. Altro nome che piace a Tare è quello di Berat Djimsiti, classe 1993, svizzero di cittadinanza albanese, che l'Atalanta non vorrebbe far partire (è uno dei suoi pilastri), anche se c'è da considerare come il suo contratto con la 'Dea' scadrà il 30 giugno 2026. Da Zingonia appaiono categorici, ma la sensazione è che il Milan possa fare un tentativo negli ultimi giorni di agosto per lui qualora l'affare Okoli dovesse tramontare.
Infine sulla lista rossonera c’è pure il nome di Ryan Flamingo, classe 2002, olandese del PSV Eindhoven, seguito in passato dal capo scout milanista, Geoffrey Moncada. Da non escludere un ritorno di fiamma per lui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA