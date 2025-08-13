Calciomercato Milan, un altro difensore per Allegri: una poltrona per tre

Pianeta Milan
Il Milan potrebbe prendere, oltre a Koni De Winter, anche un altro difensore in questo calciomercato estivo. Ecco chi c'è per ora in lizza
Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, nonostante l'arrivo di Koni De Winter dal Genoa al posto di Malick Thiaw passato al Newcastle, il Milan potrebbe prendere un altro difensore prima della fine di questa sessione di calciomercato. L'allenatore Massimiliano Allegri, infatti, nel pre-campionato ha spesso giocato con la difesa a tre e, pertanto, potrebbe/dovrebbe esserci bisogno di un altro centrale in organico. Al momento il Milan ne ha quattro (Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović e il neo-arrivato De Winter): dovrebbe aggiungerne un altro.

Calciomercato Milan, in difesa fari puntati su Okoli

Ma chi? Per 'Tuttosport', la missione inglese di questa settimana del direttore sportivo Igli Tare ha visto, tra i tanti temi e summit in agenda, pure l’approfondimento della questione riguardante Caleb Okoli. Il classe 2001, trasferitosi dall'Atalanta al Leicester City un anno fa, vorrebbe tornare a giocare in Serie A (le 'Foxes', per giunta, sono retrocesse dalla Premier League alla Championship), per non perdere il giro della Nazionale Italiana. E punta ad approdare alla corte di Allegri.

Tanto che, per il quotidiano torinese, ci sarebbe già una bozza d'intesa tra Milan e Okoli per un contratto quinquennale, con scadenza 30 giugno 2030 per uno stipendio di 1,8-2 milioni di euro netti a stagione. Per entrare, però, nel vivo dei negoziati servirà il via libera del Leicester City. La richiesta del club inglese è di 20-25 milioni di euro e, per ora, hanno rinviato alla prossima settimana l'eventuale trattativa con il Diavolo perché, prima, vogliono individuare e reperire sul mercato un sostituto per l'ex centrale del Frosinone.

Piacciono anche Djimsiti (Atalanta) e Flamingo (PSV): il punto

Lavori in corso, ma la pista Okoli resta molto calda. Altro nome che piace a Tare è quello di Berat Djimsiti, classe 1993, svizzero di cittadinanza albanese, che l'Atalanta non vorrebbe far partire (è uno dei suoi pilastri), anche se c'è da considerare come il suo contratto con la 'Dea' scadrà il 30 giugno 2026. Da Zingonia appaiono categorici, ma la sensazione è che il Milan possa fare un tentativo negli ultimi giorni di agosto per lui qualora l'affare Okoli dovesse tramontare.

Infine sulla lista rossonera c’è pure il nome di Ryan Flamingo, classe 2002, olandese del PSV Eindhoven, seguito in passato dal capo scout milanista, Geoffrey Moncada. Da non escludere un ritorno di fiamma per lui.

