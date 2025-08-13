Calciomercato Milan, sfuma Leoni. Schira: “A breve al Liverpool”. Le cifre

Giovanni Leoni, obiettivo di calciomercato del Milan, è sempre più vicino a indossare la maglia del Liverpool. I rossoneri, dopo aver ceduto Malick Thiaw, hanno fatto un sondaggio per il difensore classe 2006 ma poi hanno virato su Koni De Winter. Il baby fenomeno del Parma è stato ritenuto troppo costoso. Chi, in genere, non ha problemi di soldi? Le squadre inglesi. Ecco, infatti, che il Liverpool - vincitore della scorsa Premier League - si sta avvicinando ad assicurarsi le prestazione sportive di Leoni. Lo ha confermato - tramite il proprio profilo X - Nicolò Schira, esperto di mercato.