Calciomercato Milan, sfuma Leoni. Schira: “A breve al Liverpool”. Le cifre

Calciomercato Milan, sfuma Leoni. Schira: “A breve al Liverpool”. Le cifre - immagine 1
Giovanni Leoni, obiettivo di calciomercato del Milan, è sempre più vicino al Liverpool. Lo ha comunicato Nicolò Schira via X
Giovanni Leoni, obiettivo di calciomercato del Milan, è sempre più vicino a indossare la maglia del Liverpool. I rossoneri, dopo aver ceduto Malick Thiaw, hanno fatto un sondaggio per il difensore classe 2006 ma poi hanno virato su Koni De Winter. Il baby fenomeno del Parma è stato ritenuto troppo costoso. Chi, in genere, non ha problemi di soldi? Le squadre inglesi. Ecco, infatti, che il Liverpool - vincitore della scorsa Premier League - si sta avvicinando ad assicurarsi le prestazione sportive di Leoni. Lo ha confermato - tramite il proprio profilo X - Nicolò Schira, esperto di mercato.

Leoni vicino al Liverpool

Ecco le parole di Schira: "Giovanni al Liverpool dal Parma per €35M + 10% sulla futura rivendita. Ricordo: ha 18 anni!"

Dovrebbero dunque essere le cifre per il difensore italiano, considerato un predestinato dagli addetti ai lavori. I 'Reds', infatti, dopo aver investito cifre ingenti per l'attacco, hanno scelto lui per sistemare la difesa del presente e, soprattutto, del futuro. Leoni, infatti, troverà a Liverpool una discreta concorrenza. Potrà però crescere all'ombra di un grandissimo interprete del ruolo come Van Dijk.

