Calciomercato Milan, Leoni in Premier League? Assalto del Liverpool

Calciomercato: il Milan aveva fatto un sondaggio per Leoni, ma poi ha preso De Winter. Ora il difensore del Parma è vicino al Liverpool

Da inizio calciomercato si vocifera dell'interesse del Milan per Giovanni Leoni , difensore classe 2006 del Parma . Il giovanissimo centrale ha impressionato tutti grazie alle sue prestazioni nel finale di stagione. Avevano fatto sondaggi per lui anche Inter e Juventus .

Calciomercato, Milan su Leoni? No, ora c'è il Liverpool

Per quanto riguarda i rossoneri, una cosa era stata messa in chiaro dalla dirigenza: un centrale difensivo sarebbe arrivato solo nel caso in cui ne fosse stato ceduto uno della rosa sul calciomercato. Nei giorni scorsi - l'ufficialitàè arrivata ieri sera - il Milan ha venduto Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni (bonus compresi). Tuttavia, Leoni non è in procinto di sbarcare a Milano poiché a Casa Milan lo hanno ritenuto troppo costoso. Si è infatti andati su Koni De Winter, che ha firmato ieri con i rossoneri.