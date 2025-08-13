Calciomercato Milan, Leoni in Premier League? Assalto del Liverpool

Dunque? Quale futuro per Giovanni Leoni? Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il Liverpool sta muovendo passi concreti per il giocatore. Dopo aver speso cifre da capogiro per rinforzare l'attacco, ora i 'Reds' si stanno concentrando sulla difesa. Avrebbero così messo nel mirino proprio Leoni, considerato un predestinato e un profilo adatto da far crescere all'ombra di Virgil Van Dijk. Il Parma ha fissato il prezzo: 30 milioni + bonus. Il Liverpool è fiducioso di completare l'operazione in tempi brevi.
