Calciomercato Milan, Leoni in Premier League? Assalto del Liverpool

Calciomercato: il Milan aveva fatto un sondaggio per Leoni, ma poi ha preso De Winter. Ora il difensore del Parma è vicino al Liverpool
Redazione PM

Da inizio calciomercato si vocifera dell'interesse del Milan per Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma. Il giovanissimo centrale ha impressionato tutti grazie alle sue prestazioni nel finale di stagione. Avevano fatto sondaggi per lui anche Inter e Juventus.

Calciomercato, Milan su Leoni? No, ora c'è il Liverpool

Per quanto riguarda i rossoneri, una cosa era stata messa in chiaro dalla dirigenza: un centrale difensivo sarebbe arrivato solo nel caso in cui ne fosse stato ceduto uno della rosa sul calciomercato. Nei giorni scorsi - l'ufficialitàè arrivata ieri sera - il Milan ha venduto Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni (bonus compresi). Tuttavia, Leoni non è in procinto di sbarcare a Milano poiché a Casa Milan lo hanno ritenuto troppo costoso. Si è infatti andati su Koni De Winter, che ha firmato ieri con i rossoneri.

Dunque? Quale futuro per Giovanni Leoni? Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il Liverpool sta muovendo passi concreti per il giocatore. Dopo aver speso cifre da capogiro per rinforzare l'attacco, ora i 'Reds' si stanno concentrando sulla difesa. Avrebbero così messo nel mirino proprio Leoni, considerato un predestinato e un profilo adatto da far crescere all'ombra di Virgil Van Dijk. Il Parma ha fissato il prezzo: 30 milioni + bonus. Il Liverpool è fiducioso di completare l'operazione in tempi brevi.

