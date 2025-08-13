Calciomercato Milan, Longo: “Lazetic a un passo dall’Aberdeen”. I dettagli

Marko Lazetic è vicinissimo a lasciare il Milan. L'attaccante classe 2004 è pronto ad accasarsi all'Aberdeen, in Scozia. Il serbo - al Milan dal 2022 - non ha mai lasciato il segno in rossonero ed è stato girato in prestito a varie squadre. Precisamente all'Altach in Austria, al Fortuna Sittard in Olanda e al TSC Backa Topola in Serbia. Ora è pronto a salutare a titolo definitivo. Di seguito, si riportano i dettagli dell'operazione.