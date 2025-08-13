Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Longo: “Lazetic a un passo dall’Aberdeen”. I dettagli

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Longo: “Lazetic a un passo dall’Aberdeen”. I dettagli

Milan, Lazetic ancora in gol con la Serbia Under 19 | News (getty images)
Daniele Longo di calciomercato.com ha annunciato tramite X l'imminente cessione di Lazetic. Passerà dal Milan all'Aberdeen. Ecco i dettagli
Redazione PM

Marko Lazetic è vicinissimo a lasciare il Milan. L'attaccante classe 2004 è pronto ad accasarsi all'Aberdeen, in Scozia. Il serbo - al Milan dal 2022 - non ha mai lasciato il segno in rossonero ed è stato girato in prestito a varie squadre. Precisamente all'Altach in Austria, al Fortuna Sittard in Olanda e al TSC Backa Topola in Serbia. Ora è pronto a salutare a titolo definitivo. Di seguito, si riportano i dettagli dell'operazione.

Lazetic a un passo dall'Aberdeen

—  

La conferma del suo imminente trasferimento è arrivata da Daniele Longo, giornalista sportivo di calciomercato.com. Ecco il suo post su X.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Kiwior?>>>

Le sue parole: "Marko Lazetic a un passo dall’Aberdeen: ultimi passaggi formali, sarà una cessione a 0 con una percentuale alta sulla futura rivendita". Si tratta di una formula simile a quella con cui Mattia Liberali è passato al Catanzaro: cessione a parametro zero con percentuale sulla futura rivendita.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA