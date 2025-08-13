Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Vlahovic aspetta Allegri: la situazione del serbo
Dusan Vlahovic potrebbe trasferirsi al Milan in questa finestra di calciomercato, ma l'operazione appare molto complicata. Facciamo il punto
Si è parlato molto, in queste settimane, del possibile trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Juventus al Milan in questa sessione estiva di calciomercato: è ancora un'ipotesi plausibile? 'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione in merito all'attaccante serbo.

Il contratto di Vlahovic con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026 e non ci sarà rinnovo. Pertanto, la Juve vorrebbe cedere il classe 2000 in questa finestra trasferimenti. Anche per Vlahovic rimanere in bianconero non sarebbe saggio perché, nell'annata che condurrà ai Mondiali, rischia di essere la terza scelta dell'allenatore Igor Tudor, dietro Jonathan David e Randal Kolo Muani. Attaccante che, come noto, la Juventus sta cercando di riprendersi dal PSG.

Cedere Vlahovic, tra l'altro, consentirebbe alla Juve di alleggerire i propri conti: dovrà riconoscergli, altrimenti, uno stipendio di circa 20 milioni di euro lordi fino al termine della stagione 2025-2026: il club di Corso Galileo Ferraris, secondo 'Tuttosport', si accontenterebbe di 20 milioni di euro per la cessione del cartellino di Vlahovic a titolo definitivo. La domanda, dunque, sorge spontanea: perché il Milan non si fa avanti?

L'elevato stipendio percepito dal bomber ex Fiorentina rappresenta un grande scoglio da superare. Motivo per cui il Milan, in questi giorni, si è indirizzato su Rasmus Hojlund, che potrebbe arrivare dal Manchester United in prestito oneroso con diritto di riscatto e con un ingaggio decisamente nei parametri della società rossonera. Sicuramente più basso di quello che dovrebbe riconoscere a Vlahovic.

Il quale, però, stuzzicato dall'idea Milan e dalla possibilità di tornare a lavorare con Massimiliano Allegri, 'tifa' affinché i negoziati per Hojlund non si concludano in maniera positiva. Lui in Turchia e in Arabia Saudita non vuole andare a giocare; si muoverebbe da Torino soltanto per il Milan o per un club della Premier League in grado di offrirgli la vetrina della Champions League. Altrimenti, sarebbe disposto a restare in bianconero per andare via da svincolato tra dieci mesi.

