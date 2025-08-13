Calciomercato Milan, Vlahovic aspetta Allegri: la situazione del serbo

Si è parlato molto, in queste settimane, del possibile trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Juventus al Milan in questa sessione estiva di calciomercato : è ancora un'ipotesi plausibile? 'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione in merito all'attaccante serbo.

Calciomercato Milan, Vlahovic in stand-by: cosa succede

Il contratto di Vlahovic con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026 e non ci sarà rinnovo. Pertanto, la Juve vorrebbe cedere il classe 2000 in questa finestra trasferimenti. Anche per Vlahovic rimanere in bianconero non sarebbe saggio perché, nell'annata che condurrà ai Mondiali, rischia di essere la terza scelta dell'allenatore Igor Tudor, dietro Jonathan David e Randal Kolo Muani. Attaccante che, come noto, la Juventus sta cercando di riprendersi dal PSG.