Calciomercato Milan, quattro alternative nel caso in cui saltasse Hojlund

Il Milan è alla ricerca di un attaccante in questo calciomercato estivo: qualora non arrivasse Rasmus Hojlund, su chi andrebbero i rossoneri?
Il Milan, alla ricerca di un attaccante in questa finestra di calciomercato, ha messo Rasmus Hojlund del Manchester United in cima alla lista dei desideri per rinforzare il suo attacco. Se, però, l'operazione alla fine non dovesse concretizzarsi, su chi potrebbero andare i rossoneri?

Calciomercato Milan, Krstovic sondato ma non approfondito

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione in tal senso, ricordato come il Milan - nel momento in cui ha perfezionato la cessione in prestito al Lecce di Francesco Camarda - abbia chiesto al club salentino la valutazione del cartellino di Nikola Krstovic, classe 2000, attaccante montenegrino.

Il Lecce, per lui, ha chiesto 30 milioni di euro, bonus inclusi. Da allora, ha evidenziato la 'rosea', il discorso non è stato più toccato e, oggi, Krstovic è nel mirino della Roma e di altri club (Wolfsburg in testa). Poi c'è Dusan Vlahovic, classe 2000 della Juventus, che, al momento, non ha i 'numeri giusti' per rientrare nei parametri rossoneri. Tanto per il costo del cartellino quanto per la richiesta di stipendio netto annuale.

Chiacchierata nell'ultimo weekend per Jackson del Chelsea

Diverso, invece, è discorso per Victor Boniface, classe 2000, attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen e Nicolas Jackson, classe 2001, senegalese del Chelsea. Per quest'ultimo, ha rivelato il quotidiano sportivo nazionale, ci sarebbe stata una chiacchierata con un intermediario nel weekend a Londra.

