Calciomercato Milan, quattro alternative nel caso in cui saltasse Hojlund

Il Lecce, per lui, ha chiesto 30 milioni di euro, bonus inclusi. Da allora, ha evidenziato la 'rosea', il discorso non è stato più toccato e, oggi, Krstovic è nel mirino della Roma e di altri club (Wolfsburg in testa). Poi c'è Dusan Vlahovic, classe 2000 della Juventus, che, al momento, non ha i 'numeri giusti' per rientrare nei parametri rossoneri. Tanto per il costo del cartellino quanto per la richiesta di stipendio netto annuale.