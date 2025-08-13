Calciomercato Milan, Pedullà: “Forte pressing per Hojlund. E Vlahovic?”

Pianeta Milan
Alfredo Pedullà ha pubblicato via X un aggiornamento sul calciomercato del Milan. Si avvicina Rasmus Hojlund? E Dusan Vlahovic?
Rasmus Hojlund o Dusan Vlahovic? Chi, tra i due, sarà il nuovo numero 9 del Milan? L'ex Atalanta e l'attaccante della Juventus sono i principali candidati per prendersi un posto al fianco di Santiago Gimenez, unica vera punta rimasta nella rosa rossonera. Negli ultimi giorni, la società di via Aldo Rossi sta muovendo passi concreti per Hojlund, la cui pista sembra più facilmente percorribile.

Hojlund si avvicina? La versione di Pedullà

In merito, ha dato un aggiornamento Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato. Il giornalista di Sportitalia ha scritto di Hojlund, ma sul suo sito (alfredopedulla.com) non ha tralasciato il nome del centravanti serbo della Juve.

Ecco le sue parole: "Hojlund, il Milan raddoppia il pressing: in agenda contatto diretto". Secondo quanto comunicato tramite il suo sito, bisogna però continuare a monitorare la situazione relativa a Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus continua a essere gradito al Milan.

