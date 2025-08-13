Calciomercato Milan, Pedullà: “Forte pressing per Hojlund. E Vlahovic?”

Alfredo Pedullà ha pubblicato via X un aggiornamento sul calciomercato del Milan. Si avvicina Rasmus Hojlund? E Dusan Vlahovic?

Rasmus Hojlund o Dusan Vlahovic? Chi, tra i due, sarà il nuovo numero 9 del Milan? L'ex Atalanta e l'attaccante della Juventus sono i principali candidati per prendersi un posto al fianco di Santiago Gimenez, unica vera punta rimasta nella rosa rossonera. Negli ultimi giorni, la società di via Aldo Rossi sta muovendo passi concreti per Hojlund, la cui pista sembra più facilmente percorribile.