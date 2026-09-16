La mattina di oggi, mercoledì 16 settembre 2026, si apre sotto il segno dell'attesissimo debutto ufficiale del Milan di Rúben Amorim nella League Phase dell'Europa League 2026-2027: questa sera, alle ore 21:00, lo stadio 'San Siro' sarà il teatro del big match contro il Benfica guidato da Marco Silva. La marcia di avvicinamento alla sfida è stata scandita dalle importanti dichiarazioni della vigilia rilasciate in conferenza stampa a Milanello dal tecnico lusitano e dal grande ex Gonçalo Ramos, ma anche dalle parole raccolte dalla redazione di 'PianetaMilan.it' dalla voce del leggendario Manuel Rui Costa. Sul fronte di campo, intanto, tengono banco le ultime indiscrezioni sulle probabili formazioni, che vedono l'esordio dal primo minuto di Omari Hutchinson, lo schieramento di Filippo Terracciano in difesa al posto di Mario Gila e un turno di riposo strategico a centrocampo per i big Luka Modrić e Adrien Rabiot.

La vigilia a Milanello: le ambizioni di Amorim e il patto d'onore di Gonçalo Ramos

Intervista PM: il cuore diviso a metà del grande ex Manuel Rui Costa

Le probabili formazioni di Milan-Benfica: i dubbi e i ballottaggi di Amorim e Silva

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La notte di Hutchinson e le mosse a sorpresa: Terracciano in difesa, riposano i big

Il percorso europeo del Diavolo riparte da una consapevolezza chiara: in un club di questa caratura l'unico vero obiettivo è arrivare fino in fondo., rifiutando categoricamente l'idea di fissare traguardi intermedi o minimi e accettando le pressioni e le critiche che derivano da una panchina così prestigiosa. Al suo fianco, il centravanti. Cresciuto calcisticamente nel club di Lisbona, il numero 9 rossonero ha promesso che farà di tutto per sbloccarsi e bucare la rete avversaria, ma per rispetto verso il suo passato ha già annunciato che non esulterà in caso di gol contro quella che considera ancora la sua seconda famiglia.A rendere ancora più magica l'atmosfera ci ha pensato Manuel Rui Costa, indimenticato numero 10 milanista e attuale Presidente del Benfica dal 2021. Intercettato dai microfoni di Stefano Bressi nei pressi di Galleria Vittorio Emanuele II prima del tradizionale pranzo istituzionale della UEFA da Cracco, l'ex trequartista. Rui Costa ha esaltato i valori immutati del club rossonero, spendendo parole di grande stima sia per il talento di Ramos che per la bacheca di Amorim, augurando al tecnico connazionale di vincere a Milano almeno quanto fatto da lui durante la sua epopea in campo dal 2001 al 2006.Dal punto di vista prettamente strategico,. Rúben Amorim e Marco Silva si conoscono perfettamente e l'effetto sorpresa sarà ridotto ai minimi termini. Il Milan scenderà in campo con il collaudatoma con. Dall'altra parte, il Benfica risponderà con un blocco solido e maturo, reduce da un avvio super in campionato con 5 vittorie in 6 gare, che farà leva sulla vena realizzativa di spauracchi del calibro di Gianluca Prestianni e Vangelis Pavlidis, pronti a dare battaglia sul prato del Meazza.Le ultime indiscrezioni filtrate da Milanello confermano la volontà di Amorim di ricorrere a un turnover massiccio per preservare le energie del gruppo. La novità più affascinante riguarda la trequarti, dovein maglia rossonera al fianco di Alphadjo Cisse, agendo alle spalle di Ramos. Rivoluzione totale anche negli altri reparti: in difesaaccanto a Koni De Winter e Strahinja Pavlović, complice il ritardo di condizione di Fikayo Tomori. A centrocampo, infine, la coppia formata da Yunus Musah e Ardon Jashari rileverà dal primo minuto