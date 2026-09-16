Stasera a San Siro il debutto nella League Phase di Europa League: Rúben Amorim lancia Omari Hutchinson e fa respirare i big. I dubbi di Marco Silva
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Questa sera, alle ore 21:00, lo stadio 'San Siro' di Milano accenderà i riflettori per una delle sfide più affascinanti della prima giornata: il Milan guidato da Rúben Amorim riceverà il Benfica di Marco Silva per il debutto ufficiale nella League Phase dell'Europa League 2026-2027. Un incrocio europeo di altissimo livello, dove la gestione delle energie e le rotazioni della rosa faranno la differenza. Andiamo a scoprire nel dettaglio le probabili formazioni del match secondo le ultime indiscrezioni dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola.
Qui Milan: Amorim lancia Hutchinson e rivoluziona la medianaIn casa rossonera, il tecnico Rúben Amorim è intenzionato a sfruttare profondamente le risorse del gruppo per mantenere alta l'intensità su tutti i fronti. I dubbi principali del tecnico portoghese si concentrano in due zone nevralgiche del campo:
- La difesa: è vivo il ballottaggio al centro della difesa a tre tra Koni De Winter e Matteo Gabbia per una maglia da titolare.
- Le corsie esterne: resta da valutare il possibile impiego dal primo minuto di Diego Moreira come esterno a tutta fascia. Il portoghese potrebbe agire sia a destra che a sinistra, a seconda di chi farà rifiatare tra Samuel Chukwueze e Davide Bartesaghi.
Per il resto, la linea difensiva vedrà l'impiego di Filippo Terracciano che rileverà Mario Gila. La vera rivoluzione strutturale avverrà però a centrocampo: Yunus Musah e Ardon Jashari si scaldano per prendere le redini della mediana, concedendo un turno di riposo strategico a due pilastri del calibro di Luka Modrić e Adrien Rabiot. Sulla trequarti si registra una grandissima chance per Omari Hutchinson dal 1': il talento giocherà al fianco di Alphadjo Cisse, muovendosi a supporto dell'unica punta Gonçalo Ramos.
Qui Benfica: Marco Silva e il rebus del massiccio turnoverMolto più incerta e complessa da decifrare si preannuncia la formazione del Benfica. Il tecnico delle Aquile di Lisbona, Marco Silva, sta valutando un ricorso massiccio al turnover che lascia aperti numerosi ballottaggi in ogni reparto:
- Porta e difesa: il primo punto di domanda riguarda i pali, dove Anatolij Trubin è insidiato da Samuel Soares. Davanti a loro, uno tra Tomás Araújo e l'italo-australiano Alessandro Circati farà coppia con Clément Lenglet, mentre sulla corsia mancina Samuel Dahl appare in netto vantaggio sul marocchino Soffian El Karouani.
- Centrocampo e trequarti: in mediana, João Palhinha agirà come il consueto 'equilibratore' tattico; al suo fianco è corsa a due tra Fredrik Aursnes e Leandro Barreiro. Sulla linea dei trequartisti, a fronte delle certezze legate a Dodi Lukébakio e Andreas Schjelderup, resiste il dubbio stringente tra Gianluca Prestianni e l'estro di Heorhij Sudakov.
- Attacco: anche nel ruolo di centravanti si profila un avvicendamento pesante, con il potente Jhon Durán pronto a far partire dalla panchina il bomber greco Vangelis Pavlidis.
Milan-Benfica: i possibili schieramenti in campo a San SiroMILAN (3-4-2-1): Maignan; F. Terracciano, De Winter (Gabbia), Pavlović; Chukwueze (Moreira), Musah, Jashari, Bartesaghi (Moreira); Hutchinson, Cisse; Ramos. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Diawara, Gabbia (De Winter), Gila, Tomori, Estupiñán, Moreira (Chukwueze o Bartesaghi), Comotto, Modrić, Rabiot, Loftus-Cheek, Pulisic, Saelemaekers, Camarda. Allenatore: Amorim.
BENFICA (4-2-3-1): Trubin (Soares); Banjaqui, Tomás Araújo (Circati), Lenglet, Dahl (El Karouani); Palhinha, Barreiro (Aursnes); Lukébakio, Prestianni (Sudakov), Schjelderup; Durán (Pavlidis). A disposizione: Soares (Trubin), Ferreira, Bah, Circati (Tomás Araújo), El Karouani (Dahl), Aursnes (Barreiro), Barrenechea, Kamiński, Manu Silva, Echeverri, Rafa Silva, Sudakov (Prestianni), Cabral, Pavlidis (Duran). Allenatore: Silva.
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