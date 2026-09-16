Il Milan di Rúben Amorim si appresta a fare il suo esordio ufficiale nella League Phase dell'Europa League 2026-2027: questa sera, alle ore 21:00, lo stadio 'San Siro' ospiterà il big match contro il Benfica guidato da Marco Silva. Un appuntamento storico per il club rossonero, che si riaffaccia sul palcoscenico del calcio europeo ben 575 giorni dopo l'ultima volta. L'ultimo precedente risale infatti al ritorno dei playoff di Champions League, quando l'1-1 interno contro il Feyenoord decretò l'eliminazione del Diavolo. A fare il punto della situazione, analizzando il peso del debutto e le probabili formazioni, è stata questa mattina 'La Gazzetta dello Sport' in edicola.

Il tabù Europa League e l'opportunità Champions

Amorim e la tentazione 'Milan B': i big restano a riposo

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Spazio ai giovani: Hutchinson e Cisse a supporto di Gonçalo Ramos

La storia del Milan nella competizione continentali minore è storicamente avara di soddisfazioni. In quello che un tempo era il torneo denominato Coppa delle Fiere, poi lungamente ribattezzato Coppa UEFA e oggi Europa League, il club di Via Aldo Rossi non ha mai alzato il trofeo. I migliori piazzamenti della storia rossonera rimangono le semifinali raggiunte nel 1972 (quando arrivò l'eliminazione per mano del Tottenham) e nel 2002 (con il superamento subìto dal Borussia Dortmund). L'edizione di quest'anno, tuttavia, si presenta con un format accessibile e stimolante e avversarie alla portata: un obiettivo concreto che la dirigenza e la squadra non possono permettersi di snobbare, specialmente considerando il pass automatico per la prima fascia della prossima Champions League è riservato a chi vince la finale.Le indiscrezioni della vigilia sul fronte rossonero, però, aprono spazio a una scelta forte da parte del tecnico portoghese. Per la sfida inaugurale contro le Aquile di Lisbona, Rúben Amorim sembra intenzionato a varare una sorta di 'Milan B'. Secondo quanto riportato dalla 'rosea', l'allenatore lascerà inizialmente a riposo elementi chiave della rosa come Mario Gila, Luka Modrić, Adrien Rabiot, Diego Moreira e Christian Pulisic. Una decisione che fa già discutere l'ambiente milanista: sebbene domenica sera a San Siro arrivi un Lecce sulla carta non irresistibile in campionato, l'importanza del debutto europeo avrebbe forse richiesto una gestione differente delle forze a disposizione.La rivoluzione forzata toccherà soprattutto il reparto offensivo. Al centro dell'attacco verrà confermato Gonçalo Ramos, il grande ex della sfida cresciuto proprio nel settore giovanile del Benfica. A supportare la punta centrale sulla trequarti ci saranno due scommesse affascinanti: Omari Hutchinson, al suo debutto assoluto da titolare in questa stagione con la maglia del Milan, e Alphadjo Cisse. La freschezza del classe 2003 e l'imprevedibilità del talento classe 2006 saranno le armi per scardinare la difesa di Marco Silva. Una chance d'oro per i due ragazzi, ma anche una responsabilità pesante per Ramos,. In Europa non sono ammessi passi falsi: chi scende in campo stasera dovrà dimostrare di essere da Milan.