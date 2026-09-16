Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milan-Benfica, valida per il debutto nella League Phase dell'Europa League 2026-2027, il tecnico Rúben Amorim aveva preannunciato una possibile chance dal primo minuto per Omari Hutchinson. La conferma definitiva, come evidenziato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', è arrivata direttamente dai campi di Milanello: durante le prove tattiche della vigilia, l'ex talento di Ipswich Town e Nottingham Forest è stato testato sulla trequarti al fianco di Alphadjo Cisse, alle spalle dell'unica punta Gonçalo Ramos. Per il fantasista inglese classe 2003 si tratta del debutto assoluto da titolare in maglia rossonera.

Dalle retrovie al palcoscenico europeo: la grande notte di Hutchinson

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L'incastro tattico perfetto per il 3-4-2-1 di Rúben Amorim

Il giovane trequartista britannico di origine giamaicana scalda i motori dopo l'incoraggiante spezzone di gara disputato nell'ultimo turno di campionato, quando nei 13 minuti finali di Lazio-Milan ha mostrato spunti di assoluto interesse. La storia del suo sbarco a Milano racconta di una trattativa nata all'ombra dei radar principali: durante la sessione estiva di calciomercato, la dirigenza di Via Aldo Rossi aveva corteggiato a lungo Kōnstantinos Karetsas (poi sfumato e finito al Borussia Dortmund), virando successivamente sull'inglese. L'operazione, conclusa sulla base di un prestito oneroso da 4,2 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a quota 40 milioni, ha ricevuto fin dal primo istante la totale e convinta approvazione da parte di Rúben Amorim.Le ragioni della promozione del classe 2003 risiedono nelle sue specifiche caratteristiche tecniche, che lo rendono un elemento unico all'interno dell'organico milanista. Amorim invocava a gran voce un trequartista di piede sinistro capace di agire sul centro-destra: un profilo brevilineo, abile nello stretto, creativo e con la spiccata attitudine all'assist. Con Samuel Chukwueze ormai definitivamente arretrato nel ruolo di esterno a tutta fascia nel centrocampo a quattro, Hutchinson è rimasto l'unico interprete in rosa a incarnare perfettamente i dettami richiesti per le due maglie dietro la punta nel. La speranza dell'ambiente rossonero è che la sua imprevedibilità possa accendere la luce a San Siro, offrendo a Gonçalo Ramos i rifornimenti necessari per sbloccarsi sotto porta.