Il tecnico del Milan, Rúben Amorim, ha presentato ufficialmente in conferenza stampa a Milanello i temi caldi del match contro il Benfica, valevole per il debutto nella League Phase dell'Europa League 2026-2027. Tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche il 'Corriere dello Sport' ha dato ampio risalto alle parole dell'allenatore lusitano, che ha voluto tracciare una linea chiarissima sulle ambizioni internazionali del club rossonero, atteso questa sera alle ore 21:00 sul prato di 'San Siro' contro la formazione guidata da Marco Silva.

Amorim non si nasconde: "Al Milan l'unico obiettivo è vincere"

Il bivio del destino: il passato nel Benfica e il no al Portogallo per il Diavolo

La veridicità sui problemi tattici e il digiuno di Gonçalo Ramos

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La filosofia del turnover: "Identità precisa, non un undici fisso"

L'allenatore portoghese ha esordito spazzando via ogni tipo di alibi o traguardo al ribasso, ponendo l'accento sulla gloriosa identità del club di Via Aldo Rossi. Secondo il tecnico, in una piazza enorme come quella milanista non ha alcun senso parlare di obiettivi minimi o accontentarsi di piazzamenti intermedi. Amorim ha chiarito che non sarà mai il tipo di guida tecnica pronto a firmare preventivamente per un quarto di finale o per una semifinale:. Pur riconoscendo che l'Europa League non regge il confronto economico con la Champions League, l'ex manager dello Sporting ha ribadito che l'orgoglio, la storia e la reputazione del Diavolo, accettando le inevitabili critiche che scaturirebbero da qualsiasi altro verdetto.Il debutto europeo mette Amorim di fronte al proprio passato. Il Benfica non rappresenta soltanto la compagine in cui ha militato a lungo nella sua carriera da calciatore, ma costituisce anche. Il tecnico ha rivelato un interessante retroscena di mercato legato ai mesi scorsi: la sua intenzione iniziale era quella di concedersi un anno sabbatico da dedicare interamente alla propria famiglia, rifiutando ogni proposta proveniente dalla sua terra natia. L'unica chiamata capace di fargli cambiare immediatamente idea, spingendolo a interrompere il riposo per tuffarsi in una nuova avventura professionale, è stata proprio quella della dirigenza del Milan.Analizzando il percorso sul campo, il mister non ha nascosto le attuali difficoltà di manovra manifestate nelle prime uscite stagionali. Il processo di crescita del gruppo è ancora nel pieno dello sviluppo: la squadra si focalizza molto sulla prima costruzione di gioco, palesando però evidenti limiti negli ultimi trenta metri. Questa carenza strutturale si riflette in modo diretto sulle prestazioni e sui numeri di Gonçalo Ramos.proprio perché, complice un numero ancora troppo esiguo di inserimenti e rifornimenti da parte dei trequartisti.In vista delle scelte di formazione per la sfida di questa sera, l'allenatore ha confermatoper gestire le energie del gruppo. La strategia non prevede la ricerca esasperata di un undici titolare inamovibile, bensì la codifica di un'identità tattica precisa e riconoscibile. L'obiettivo dello staff tecnico è fare in modo che qualsiasi interprete chiamato in causa possa esprimersi al meglio senza che il livello qualitativo generale della squadra subisca flessioni. I momenti di forma dei singoli cambiano rapidamente e, per compiere un cammino importante in Europa, ci sarà assoluto bisogno dell'apporto di ogni elemento della rosa.